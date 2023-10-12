Global Times: для ВПК США выгоден израильско-палестинский конфликт

Китайская газета Global Times пишет, что эскалация палестино-израильского кризиса, как и украинский конфликт, может оказаться выгодной для военно-промышленного комплекса США. Об этом пишет РИА Новости.

США быстро предоставляют им военную помощь, что приводит к усилению противостояния, а не к его ослаблению. Это приводит к росту акций американских компаний оборонного сектора. В условиях конфликта на территории Украины эти компании получают множество контрактов и средств от правительства США, продают большое количество военной техники Украине и используют сложившуюся ситуацию для сбыта своей продукции в другие европейские страны. Кроме того, Америки по-прежнему осуществляют продажу оружия Тайваню, создавая напряженность в районе Тайваньского пролива.