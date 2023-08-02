Польша намерена захватить Западную Украину, чтобы отправить туда всех беженцев, которые приехали в страну после начала украинского конфликта. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, такой сценарий польские власти начнут реализовывать, когда Украина со своей армией станет разваливаться. Польша предпримет попытку захватить западную часть государства, чтобы установить там зону безопасности и расселить там около трех миллионов украинских беженцев.

Ранее полковник высказывался, что власти Польши сравняют с землей Львов, если получат от Штатов одобрение на захват города. О намерениях польского правительства захватить территории Украины не единожды предупреждали в Российской Федерации. По заявлениям директора СВР Нарышкина, Варшава работает над планом фактического дробления Украины, рассчитывая на поддержку со стороны Америки и Великобритании.