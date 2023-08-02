Новости США. Нью-Йорк переживает сильнейший миграционный кризис, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Мегаполис не справляется с количеством беженцев и нелегалов.
Новости США. Нью-Йорк переживает сильнейший миграционный кризис, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Мегаполис не справляется с количеством беженцев и нелегалов.
В город ежедневно приезжает от 300 до 500 человек. Инфраструктура не готова к такому. Все приюты переполнены. Мэрия выделила миллионы долларов на организацию убежищ, но этого недостаточно.
Из желающих получить крышу над головой хотя бы на время выстраиваются длинные очереди. Некогда благополучный и респектабельный центр заполняется бездомными. Власти не в силах решить эту проблему.