Прямой эфир

Нью-Йорк заполонили беженцы и нелегалы – ежедневно в город прибывает до 500 человек

02 августа 2023 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Нью-Йорк переживает сильнейший миграционный кризис, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Мегаполис не справляется с количеством беженцев и нелегалов.

Нью-Йорк заполонили беженцы и нелегалы – ежедневно в город прибывает до 500 человек-1

В город ежедневно приезжает от 300 до 500 человек. Инфраструктура не готова к такому. Все приюты переполнены. Мэрия выделила миллионы долларов на организацию убежищ, но этого недостаточно.

Нью-Йорк заполонили беженцы и нелегалы – ежедневно в город прибывает до 500 человек-4

Из желающих получить крышу над головой хотя бы на время выстраиваются длинные очереди. Некогда благополучный и респектабельный центр заполняется бездомными. Власти не в силах решить эту проблему.

# Беженцы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Север Филиппин оказался под водой из-за мощного тайфуна – затоплены города, деревни и дороги
02 августа 2023 07:34

Север Филиппин оказался под водой из-за мощного тайфуна – затоплены города, деревни и дороги

Партию наркотиков весом 184 кг и стоимостью 11 млн долларов изъяли в Чили
02 августа 2023 07:16

Партию наркотиков весом 184 кг и стоимостью 11 млн долларов изъяли в Чили

В Индии 3 человека убиты в межобщинных столкновениях. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских
02 августа 2023 07:09

В Индии 3 человека убиты в межобщинных столкновениях. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских