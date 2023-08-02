В Киеве сообщили о разрушениях и сильном пожаре в портовой инфраструктуре Одессы

В Одесской области в результате взрыва повреждения получили элеватор и зернохранилище, проинформировало оперативное командование «Юг», пишет РИА Новости.

Целью российской стороны была портовая инфраструктура, отметили в ведомстве. В результате ударов серьезно повреждены элеватор, зернохранилища, административные здания.

Сообщается, что ранее на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога. «Страна.ua» писало о пожаре на нефтебазе в Измаиле Одесской области Украины. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что больше всего повреждений фиксируется на юге государства.