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В Киеве сообщили о разрушениях и сильном пожаре в портовой инфраструктуре Одессы

02 августа 2023 07:55
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В Одесской области в результате взрыва повреждения получили элеватор и зернохранилище, проинформировало оперативное командование «Юг», пишет РИА Новости. 

Целью российской стороны была портовая инфраструктура, отметили в ведомстве. В результате ударов серьезно повреждены элеватор, зернохранилища, административные здания. 

Сообщается, что ранее на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога. «Страна.ua» писало о пожаре на нефтебазе в Измаиле Одесской области Украины. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что больше всего повреждений фиксируется на юге государства. 

# Международная политика

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