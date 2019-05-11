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Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу

11 мая 2019 17:03
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В Турции в мае выпал снег. Северную и западную части страны укутало «белое покрывало». Высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, рассказали в программе «Плюс-минус». Необычные майские осадки прошли на горе Улудаг.

Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу-1

Здесь расположен популярный лыжный курорт, который отметил окончание сезона. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров в регионе могут упасть до -10 градусов.

Зима в начале мая наступила и в других странах Европы.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Аномальные метели охватили Францию всего за две недели до лета. Снег, холод и ветер обрушились на южные регионы страны.

Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу-4

Ливни и грозы сменились снегопадом. Такому неожиданному повороту казалось, радовались только дети. Необычное для мая явление зафиксировали в Германии.

А также в Швейцарии, где выросли 20-сантиметровые сугробы.

Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу-7

# Погода

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