Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу

В Турции в мае выпал снег. Северную и западную части страны укутало «белое покрывало». Высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, рассказали в программе «Плюс-минус». Необычные майские осадки прошли на горе Улудаг.
В Турции в мае выпал снег. Северную и западную части страны укутало «белое покрывало». Высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, рассказали в программе «Плюс-минус». Необычные майские осадки прошли на горе Улудаг.
Здесь расположен популярный лыжный курорт, который отметил окончание сезона. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров в регионе могут упасть до -10 градусов.
Зима в начале мая наступила и в других странах Европы.
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Аномальные метели охватили Францию всего за две недели до лета. Снег, холод и ветер обрушились на южные регионы страны.
Ливни и грозы сменились снегопадом. Такому неожиданному повороту казалось, радовались только дети. Необычное для мая явление зафиксировали в Германии.
А также в Швейцарии, где выросли 20-сантиметровые сугробы.