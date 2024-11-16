Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке

Майк Тайсон, экс-абсолютный чемпион мира по боксу, вновь выступил на ринге после почти 20-летнего перерыва. В городе Арлингтон, штат Техас, 58-летний Тайсон сразился с 27-летним блогером Джейком Полом в бою из 8 раундов по две минуты каждый. Тайсон активно начал бой, но Пол умело оборонялся и проводил контратаки. К середине боя ветеран подустал, но выстоял все восемь раундов, проиграв по очкам. Об этом пишет РИА Новости.

Гонорар Тайсона за бой составил 20 млн долларов, а Пола – в два раза больше. Карьера Тайсона стартовала в 1985 году и завершилась в 2005-м. Он успел одержать 50 побед (44 нокаутом) и потерпеть 6 поражений. Тайсон был безоговорочным чемпионом мира в тяжелом весе и держателем поясов WBC, WBA и IBF.

Джейк Пол впервые вышел на ринг в январе 2020 года, выиграв 9 боев (6 нокаутом) и потерпев одно поражение до встречи с Тайсоном.