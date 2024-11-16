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Французские фермеры запланировали новые акции протеста

16 ноября 2024 08:05
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Европейский агросектор, показатели которого стремительно падают из сезона в сезон, зашел в тупик. Ради сохранения своих предприятий фермеры снова планируют выходить на улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры запланировали новые акции протеста-2

Как и годом ранее, задавать тон будут французы. Уже в начале следующей недели они анонсировали акции протеста. По словам представителей профсоюзов, манифестации вызваны подписанием торгового соглашения со странами Южной Америки. По их мнению, это может попросту убить сельскохозяйственный сектор. 

Ко всему прочему, новое правительство никак не стимулирует сектор, оставляя производителей на произвол судьбы. В 2024 году во Франции зафиксирован самый низкий урожай пшеницы за последние 40 лет, примерно на четверть сократился и сбор винограда.

# Акции протеста

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