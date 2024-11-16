Зеленский сообщил, что при Трампе конфликт в Украине закончится быстрее

По мнению лидера Украины Владимира Зеленского, администрация новоизбранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа будет способствовать ускоренному завершению конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС.

Он отмечает, что при политике новой команды Белого дома война завершится быстрее, так как это их обещание обществу. Как пишет обозреватель New York Times, который находится в Киеве, множество украинцев считают, что с победой Трампа война завершится и стране придется пойти на территориальные уступки.

Ранее Трамп не раз заявлял о своем стремлении остановить конфликт, но не уточнил деталей своего замысла, хотя в западных СМИ высказываются предположения, что он заставит Киев признать потерю территорий.