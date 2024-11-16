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Песков рассказал о разногласиях Путина и Шольца по Украине

16 ноября 2024 07:39
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Телефонная беседа между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем была детальной и открытой, особенно по ситуации в Украине, но взгляды не пересеклись, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«…говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится», – сказал он.

Это был первый разговор с декабря 2022 года, инициатором которого выступила Германия. Шольц озвучил свою хорошо известную точку зрения по Украине, которая часто звучит из уст европейских депутатов. 

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин # Олаф Шольц

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