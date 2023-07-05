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Польша заняла первое место по росту инфляции в ЕС

05 июля 2023 14:09
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Новости Польши. Польша заняла первое место по росту инфляции во всем ЕС, об этом рассказали в статистической службе Евросоюза. По ее данным, стоимость товаров и услуг там выросла на 11,5 %, что стало рекордом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша заняла первое место по росту инфляции в ЕС-1

По этому показателю Польшу догоняет Словакия, где уровень инфляции достиг 11,3 %. По данным Евростата, за год в цены в среднем выросли на 5,5 %. Экономисты сходятся во мнении, что борьба с инфляцией не приносит результатов. Неуверенная политика европейских центробанков, которые продолжают повышать процентные ставки, говорит о том, что они сами не верят, получится ли обуздать рост цен.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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