«Неподалеку что-то случилось». Трамп усомнился в атаке ВСУ на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп подверг сомнению сообщения о декабрьской атаке украинских дронов на резиденцию лидера РФ Владимира Путина, заявив, что «что-то произошло поблизости», но не сам удар. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения...» – сказал он.

При этом ранее он заявил, что крайне раздосадован произошедшим.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, в ночь на 29 декабря была совершена атака с применением 91 беспилотника, все они были сбиты, жертв нет. По его словам, РФ не выходит из переговоров с США, но пересмотрит свою позицию.

В Министерстве обороны России сообщили, что из навигационного блока одного из беспилотников был извлечен файл с маршрутом, подтверждающий, что цель – жилой дом в Новгородской области. Эти данные переданы американской стороне для проверки.

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