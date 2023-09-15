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Люди в Марокко всё ещё ждут помощи после землетрясения

15 сентября 2023 06:42
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Новости Марокко. Афтершоки вызывают панику в Марокко. Сотни людей ночуют на улицах, опасаясь разрушений. Поисковые группы продолжают разбирать завалы в поисках выживших даже спустя трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди в Марокко всё ещё ждут помощи после землетрясения-1

Отдаленные населенные пункты все еще ждут помощи. И пока спасатели прокладывают туда дорогу, гуманитарные грузы сбрасываются с вертолетов. Вместе с тем растет число погибших. Жертвами землетрясения стали около 3 000 человек. Более 5,5 тысячи пострадали.

# Землетрясение # Новости Марокко # Фотофакт

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