Люди в Марокко всё ещё ждут помощи после землетрясения

Новости Марокко. Афтершоки вызывают панику в Марокко. Сотни людей ночуют на улицах, опасаясь разрушений. Поисковые группы продолжают разбирать завалы в поисках выживших даже спустя трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдаленные населенные пункты все еще ждут помощи. И пока спасатели прокладывают туда дорогу, гуманитарные грузы сбрасываются с вертолетов. Вместе с тем растет число погибших. Жертвами землетрясения стали около 3 000 человек. Более 5,5 тысячи пострадали.