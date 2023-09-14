Эксперты: США расширяют военное присутствие на Филиппинах в рамках своей стратегии сдерживания КНР

Как сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США, в скором времени Штаты расширят число баз, к которым американские военные будут иметь доступ. Сейчас их девять. Отмечается, что на Филиппинах таким образом хотят защитить свои территориальные претензии в Южно-Китайском море. Однако, по мнению экспертов, США расширяют военное присутствие на Филиппинах в рамках своей стратегии сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.