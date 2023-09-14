Конгресс США обвинил Белый дом в запугивании СМИ

Новости США. В Конгрессе США обвинили Белый дом в запугивании СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей, Джо Байден злоупотреблял своим служебным положением, а администрация президента всячески скрывала это. В том числе запугивая СМИ и запрещая изданиям освещение определенных тем.

Так, ранее стало известно, что Белый дом направил письмо руководителям основных американских СМИ, в котором была просьба быть более внимательными при освещении расследования в рамках импичмента Байдену. И более тщательно проверять данные, которые поступают от членов Республиканской партии.