«Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды». Жительница Аргентины о ситуации с коронавирусом
Новости Аргентины. Рабочие в Аргентине вышли на протесты, требуя защитить рабочие места, которым угрожает пандемия коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни людей прошли маршем по главной улице Буэнос-Айреса до здания Министерства труда, где призвали правительство повысить минимальную зарплату, которая сейчас составляет всего около 220 долларов.
Многие страны возвращаются к ограничениям из-за роста случаев заражения коронавирусом
По словам демонстрантов, этого недостаточно, чтобы прокормить семью. В стране складывается весьма тяжелая ситуация. Многие люди потеряли работу и средства к существованию.
Марианела Наварро, местная жительница:
В некоторых районах страны люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды от благотворительных организаций. Волонтеры работают в полную силу с начала пандемии, а государство не увеличивает поставки продовольствия. Ситуация безвыходная. По прогнозам, в Аргентине будет около 29 % безработных, а половина населения будет жить в бедности.
Уровень бедности в стране из-за строгих коронавирусных ограничений вырос до 47 % к концу июня. По подсчетам экспертов, экономика Аргентины во втором квартале 2020 года сократилась на рекордные 19 % по сравнению с показателями 2019-го.
На данный момент в стране зафиксировано более 900 тысяч заболевших коронавирусом. Без малого 25 тысяч граждан умерли.