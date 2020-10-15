«Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды». Жительница Аргентины о ситуации с коронавирусом

Новости Аргентины. Рабочие в Аргентине вышли на протесты, требуя защитить рабочие места, которым угрожает пандемия коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей прошли маршем по главной улице Буэнос-Айреса до здания Министерства труда, где призвали правительство повысить минимальную зарплату, которая сейчас составляет всего около 220 долларов. Многие страны возвращаются к ограничениям из-за роста случаев заражения коронавирусом

По словам демонстрантов, этого недостаточно, чтобы прокормить семью. В стране складывается весьма тяжелая ситуация. Многие люди потеряли работу и средства к существованию.

Марианела Наварро, местная жительница:

В некоторых районах страны люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды от благотворительных организаций. Волонтеры работают в полную силу с начала пандемии, а государство не увеличивает поставки продовольствия. Ситуация безвыходная. По прогнозам, в Аргентине будет около 29 % безработных, а половина населения будет жить в бедности.

Уровень бедности в стране из-за строгих коронавирусных ограничений вырос до 47 % к концу июня. По подсчетам экспертов, экономика Аргентины во втором квартале 2020 года сократилась на рекордные 19 % по сравнению с показателями 2019-го.