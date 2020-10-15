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«Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды». Жительница Аргентины о ситуации с коронавирусом

15 октября 2020 09:13
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Новости Аргентины. Рабочие в Аргентине вышли на протесты, требуя защитить рабочие места, которым угрожает пандемия коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотни людей прошли маршем по главной улице Буэнос-Айреса до здания Министерства труда, где призвали правительство повысить минимальную зарплату, которая сейчас составляет всего около 220 долларов.  

Многие страны возвращаются к ограничениям из-за роста случаев заражения коронавирусом

«Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды». Жительница Аргентины о ситуации с коронавирусом-1

По словам демонстрантов, этого недостаточно, чтобы прокормить семью. В стране складывается весьма тяжелая ситуация. Многие люди потеряли работу и средства к существованию.  

«Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды». Жительница Аргентины о ситуации с коронавирусом-4

Марианела Наварро, местная жительница:  
В некоторых районах страны люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды от благотворительных организаций. Волонтеры работают в полную силу с начала пандемии, а государство не увеличивает поставки продовольствия. Ситуация безвыходная. По прогнозам, в Аргентине будет около 29 % безработных, а половина населения будет жить в бедности.  

«Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды». Жительница Аргентины о ситуации с коронавирусом-7

Уровень бедности в стране из-за строгих коронавирусных ограничений вырос до 47 % к концу июня. По подсчетам экспертов, экономика Аргентины во втором квартале 2020 года сократилась на рекордные 19 % по сравнению с показателями 2019-го.  

«Люди стоят в очереди по 3-4 часа, чтобы получить тарелку бесплатной еды». Жительница Аргентины о ситуации с коронавирусом-10

На данный момент в стране зафиксировано более 900 тысяч заболевших коронавирусом. Без малого 25 тысяч граждан умерли.

# Коронавирус # Марианела Наварро # Фотофакт

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