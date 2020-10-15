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Многие страны возвращаются к ограничениям из-за роста случаев заражения коронавирусом

15 октября 2020 07:08
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Новости мира. Число заболевших COVID-19 продолжает расти во всем мире. Уже зарегистрировано более 38 миллионов случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие страны возвращаются к ограничениям из-за роста случаев заражения коронавирусом -1

На первом месте в этом списке находятся США. Более 20 штатов зафиксировали рекордное количество заболевших. Непростая ситуация и в соседней Мексике, где число инфицированных уже превысило 825 тысяч.

Многие страны возвращаются к ограничениям из-за роста случаев заражения коронавирусом -4

В связи со сложившейся ситуацией многие страны возвращаются к ограничениям. Так, в Италии кафе и рестораны будут закрываться раньше. Маски обязательны в помещениях и на улице. Похожие меры теперь действуют во Франции и Чехии.

# Коронавирус # Фотофакт

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