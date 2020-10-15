Многие страны возвращаются к ограничениям из-за роста случаев заражения коронавирусом

Новости мира. Число заболевших COVID-19 продолжает расти во всем мире. Уже зарегистрировано более 38 миллионов случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом месте в этом списке находятся США. Более 20 штатов зафиксировали рекордное количество заболевших. Непростая ситуация и в соседней Мексике, где число инфицированных уже превысило 825 тысяч.