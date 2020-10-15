В пригороде Хьюстона полностью сгорели дома в строящемся жилом комплексе

Пламя быстро охватило все здание и перекинулось на соседнее. Его было видно за несколько километров от места ЧП. К ликвидации пожара привлекли несколько десятков специалистов, однако им не удалось остановить распространение огня. Два четырехэтажных строения полностью выгорели.