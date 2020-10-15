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В пригороде Хьюстона полностью сгорели дома в строящемся жилом комплексе

15 октября 2020 09:11
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Новости США. Сильный пожар вспыхнул в строящемся жилом комплексе в пригороде Хьюстона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло ранним утром.  

В пригороде Хьюстона полностью сгорели дома в строящемся жилом комплексе-1

Пламя быстро охватило все здание и перекинулось на соседнее. Его было видно за несколько километров от места ЧП. К ликвидации пожара привлекли несколько десятков специалистов, однако им не удалось остановить распространение огня. Два четырехэтажных строения полностью выгорели.  

В пригороде Хьюстона полностью сгорели дома в строящемся жилом комплексе-4

Известно как минимум об одном пострадавшем. Есть ли жертвы – не сообщается.  

# Пожар # Фотофакт

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