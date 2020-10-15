В пригороде Хьюстона полностью сгорели дома в строящемся жилом комплексе

Новости США. Сильный пожар вспыхнул в строящемся жилом комплексе в пригороде Хьюстона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло ранним утром.
Новости США. Сильный пожар вспыхнул в строящемся жилом комплексе в пригороде Хьюстона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло ранним утром.
Пламя быстро охватило все здание и перекинулось на соседнее. Его было видно за несколько километров от места ЧП. К ликвидации пожара привлекли несколько десятков специалистов, однако им не удалось остановить распространение огня. Два четырехэтажных строения полностью выгорели.
Известно как минимум об одном пострадавшем. Есть ли жертвы – не сообщается.