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В Сингапуре самая высокая в истории смертность от лихорадки денге: с начала 2020 года умерли 28 человек

15 октября 2020 09:10
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Новости Сингапура. Самая высокая смертность от лихорадки денге в истории зафиксирована в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года от этого заболевания в стране умерли 28 человек.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2005-м, когда скончались 25 пациентов.

В Сингапуре самая высокая в истории смертность от лихорадки денге: с начала 2020 года умерли 28 человек-1

Пик заболеваемости пришелся на июль. Каждую неделю фиксировалось около 1700 заболевших. Сейчас этот показатель упал до 500 случаев в неделю.  

В Сингапуре самая высокая в истории смертность от лихорадки денге: с начала 2020 года умерли 28 человек-4

Лихорадка денге – это вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах и переносится комарами. У больных наблюдается высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.  

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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