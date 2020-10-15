В Сингапуре самая высокая в истории смертность от лихорадки денге: с начала 2020 года умерли 28 человек
Новости Сингапура. Самая высокая смертность от лихорадки денге в истории зафиксирована в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года от этого заболевания в стране умерли 28 человек.
Предыдущий антирекорд был установлен в 2005-м, когда скончались 25 пациентов.
Пик заболеваемости пришелся на июль. Каждую неделю фиксировалось около 1700 заболевших. Сейчас этот показатель упал до 500 случаев в неделю.
Лихорадка денге – это вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах и переносится комарами. У больных наблюдается высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.