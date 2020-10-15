В Сингапуре самая высокая в истории смертность от лихорадки денге: с начала 2020 года умерли 28 человек

Новости Сингапура. Самая высокая смертность от лихорадки денге в истории зафиксирована в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года от этого заболевания в стране умерли 28 человек.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2005-м, когда скончались 25 пациентов.