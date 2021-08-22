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Арестованы и оштрафованы сотни человек. В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими

22 августа 2021 11:07
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Новости Австралии. Тысячи демонстрантов, выступающих против изоляции, вступили в столкновения с полицией в Мельбурне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арестованы и оштрафованы сотни человек. В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими-1

Демонстрация в центральном деловом районе города сопровождалась насилием. Более 700 дополнительных стражей правопорядка штата Виктория были задействованы для сдерживания протеста. Арестованы 218 человек и еще 236 – оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемических правил. В каждом отдельном случае речь идет о сумме в почти 4 000 долларов.

Арестованы и оштрафованы сотни человек. В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими-4

Неспокойно было и на улицах Сиднея. Там полиция арестовала 47 человек и выдала более 260 уведомлений о штрафе.

# Акции протеста # Фотофакт

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