Арестованы и оштрафованы сотни человек. В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими

Новости Австралии. Тысячи демонстрантов, выступающих против изоляции, вступили в столкновения с полицией в Мельбурне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Тысячи демонстрантов, выступающих против изоляции, вступили в столкновения с полицией в Мельбурне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстрация в центральном деловом районе города сопровождалась насилием. Более 700 дополнительных стражей правопорядка штата Виктория были задействованы для сдерживания протеста. Арестованы 218 человек и еще 236 – оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемических правил. В каждом отдельном случае речь идет о сумме в почти 4 000 долларов.
Неспокойно было и на улицах Сиднея. Там полиция арестовала 47 человек и выдала более 260 уведомлений о штрафе.