Любители собак собрались в Сан-Диего на ежегодном фестивале. Все питомцы были красиво наряжены

Новости США. Любители собак собрались в Сан-Диего на ежегодном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие еще называют выпускным вечером. Ведь подготовка к нему очень серьезная. Хозяева выбирают питомцам лучшие наряды, а в конце праздника на нем объявляют короля и королеву.

В 2023 году все лавры достались йоркширским терьерам. У красавчика по имени Беар была золотая корона, а у его подруги Битси – собственная машина. Несмотря на помпезность мероприятия, главная его цель – собрать деньги на помощь животным. А именно центрам, которые ухаживают за бездомными собаками. Фестиваль проводится девятый год подряд и имеет все шансы стать доброй традицией. Тем более что постепенно участников становится больше. Присоединились и кошки.