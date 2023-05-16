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Любители собак собрались в Сан-Диего на ежегодном фестивале. Все питомцы были красиво наряжены

16 мая 2023 12:41
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Новости США. Любители собак собрались в Сан-Диего на ежегодном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие еще называют выпускным вечером. Ведь подготовка к нему очень серьезная. Хозяева выбирают питомцам лучшие наряды, а в конце праздника на нем объявляют короля и королеву.  

Любители собак собрались в Сан-Диего на ежегодном фестивале. Все питомцы были красиво наряжены-1

В 2023 году все лавры достались йоркширским терьерам. У красавчика по имени Беар была золотая корона, а у его подруги Битси – собственная машина. Несмотря на помпезность мероприятия, главная его цель – собрать деньги на помощь животным. А именно центрам, которые ухаживают за бездомными собаками. Фестиваль проводится девятый год подряд и имеет все шансы стать доброй традицией. Тем более что постепенно участников становится больше. Присоединились и кошки.  

# Животные # Новости США # Фотофакт

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