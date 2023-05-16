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Супругу бывшего канцлера Германии Шредера уволили из-за визита в посольство России

16 мая 2023 11:27
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Жена бывшего канцлера Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким была уволена из госкомпании NRW.Global Business за посещение приема в российском посольстве в Берлине 9 мая, пишет РИА Новости.

Шредер-Ким была немедленно уволена без предупреждения. Пресс-секретарь министра экономики земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур сообщила, что Шредер-Ким многократно получала предупреждения о воздержании от каких-либо высказываний по вопросам политического содержания, в том числе по теме конфликта в Украине. 

Ранее в посольстве России в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы был организован прием, на который были приглашены участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, члены Русской православной церкви, а также германские общественные деятели и журналисты, в том числе бывший канцлер Шредер.

# Международная политика

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