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Самолеты Georgian Airways начнут летать из Грузии в Россию с 20 мая

16 мая 2023 11:59
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Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что с 20 мая авиакомпания Georgian Airways будет выполнять рейсы из Тбилиси в Москву, пишет РИА Новости.

В соответствии с заявлением авиаперевозчика, полеты будут совершаться 7 раз в неделю. Соответствующее разрешение было выдано во вторник.

Ранее российский лидер Владимир Путин аннулировал визовый режим с Грузией и упразднил наложенный запрет на осуществление регулярных перелетов российских авиакомпаний в эту страну. Российское Министерство транспорта также сообщило, что авиакомпании России ведут подготовку к восстановлению авиарейсов в Грузию – семь еженедельных прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно с применением самолетов отечественной авиации.

# Международная политика

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