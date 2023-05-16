Самолеты Georgian Airways начнут летать из Грузии в Россию с 20 мая

Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что с 20 мая авиакомпания Georgian Airways будет выполнять рейсы из Тбилиси в Москву, пишет РИА Новости.

В соответствии с заявлением авиаперевозчика, полеты будут совершаться 7 раз в неделю. Соответствующее разрешение было выдано во вторник.

Ранее российский лидер Владимир Путин аннулировал визовый режим с Грузией и упразднил наложенный запрет на осуществление регулярных перелетов российских авиакомпаний в эту страну. Российское Министерство транспорта также сообщило, что авиакомпании России ведут подготовку к восстановлению авиарейсов в Грузию – семь еженедельных прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно с применением самолетов отечественной авиации.