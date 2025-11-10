Ученые сообщили, что на Камчатке вулкан Безымянный готовится к извержению

Вулкан Безымянный на Камчатке показывает признаки скорого начала извержения: наблюдаются выбросы газа, сход горячих лавин и мощная тепловая аномалия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ученых.
Со спутников фиксируется сильный контраст температур, что указывает на подготовку к мощному выбросу взрывчатых веществ.
Уровень опасности для авиации был поднят до «оранжевого», представляя угрозу для низколетящих самолетов.
Этот вулкан расположен в Ключевской группе, в 40 километрах от Ключевого и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Обычно он извергается один-два раза в год.
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