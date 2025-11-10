Ученые сообщили, что на Камчатке вулкан Безымянный готовится к извержению

Вулкан Безымянный на Камчатке показывает признаки скорого начала извержения: наблюдаются выбросы газа, сход горячих лавин и мощная тепловая аномалия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ученых.

Со спутников фиксируется сильный контраст температур, что указывает на подготовку к мощному выбросу взрывчатых веществ.

Уровень опасности для авиации был поднят до «оранжевого», представляя угрозу для низколетящих самолетов.

Этот вулкан расположен в Ключевской группе, в 40 километрах от Ключевого и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Обычно он извергается один-два раза в год.

Читайте также:

Жителя Хорватии укусила гадюка, но сама умерла из-за алкоголя в его крови

Чихуахуа спасла провалившегося в расщелину ледника мужчину

Мужчина двое суток искал кошелёк из-за оптической иллюзии

Фото: pixabay