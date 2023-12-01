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Лукашенко поздравил жителей Румынии с национальным праздником

01 декабря 2023 09:31
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Румыния отмечает один из главных национальных праздников – ежегодно в этот день румыны отмечают годовщину объединения страны в 1918 году и образования государства в пределах его сегодняшних границ, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил жителей Румынии с национальным праздником-1

Традиционно это событие знаменуется военным парадом в Бухаресте. Улицы и здания украшаются национальными флагами.

С национальным праздником жителей страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Румыния сумеют найти пути для возобновления полноценных отношений.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Новости Румынии # Фотофакт

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