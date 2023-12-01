Лукашенко поздравил жителей Румынии с национальным праздником

Румыния отмечает один из главных национальных праздников – ежегодно в этот день румыны отмечают годовщину объединения страны в 1918 году и образования государства в пределах его сегодняшних границ, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Румыния отмечает один из главных национальных праздников – ежегодно в этот день румыны отмечают годовщину объединения страны в 1918 году и образования государства в пределах его сегодняшних границ, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно это событие знаменуется военным парадом в Бухаресте. Улицы и здания украшаются национальными флагами.
С национальным праздником жителей страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Румыния сумеют найти пути для возобновления полноценных отношений.