В Италии начал извергаться самый большой вулкан Европы

Вулкан Этна в Италии стал извергаться 15 августа рано утром. Это привело к частичным перебоям с авиасообщением в аэропорту Катании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этна, один из самых активных вулканов в мире, в последние дни демонстрирует интенсивную активность, извергая горячий пепел и лаву. Мощные взрывы произошли после четырехлетнего периода покоя. Вулкан высотой 3 тысячи 330 метров является самым большим в Европе и, как полагают ученые, имеет самую продолжительную документально подтвержденную историю извержений. Первое упоминание о них относится к 425 году до нашей эры.