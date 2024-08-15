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В Италии начал извергаться самый большой вулкан Европы

15 августа 2024 07:24
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Вулкан Этна в Италии стал извергаться 15 августа рано утром. Это привело к частичным перебоям с авиасообщением в аэропорту Катании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии начал извергаться самый большой вулкан Европы-1

Этна, один из самых активных вулканов в мире, в последние дни демонстрирует интенсивную активность, извергая горячий пепел и лаву. Мощные взрывы произошли после четырехлетнего периода покоя. Вулкан высотой 3 тысячи 330 метров является самым большим в Европе и, как полагают ученые, имеет самую продолжительную документально подтвержденную историю извержений. Первое упоминание о них относится к 425 году до нашей эры.

# Новости Италии

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