Прямой эфир

Поляки недовольны льготными кредитами для украинцев

15 августа 2024 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поляки недовольны льготными условиями кредитования недвижимости для украинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки недовольны льготными кредитами для украинцев-1

Программа предусматривает, что ставка для покупателя первого жилья составит 2 %, а остальную сумму компенсирует государство. Льгота распространяется на всех легально проживающих в стране иностранцев. Но, по оценкам экспертов, из-за активного приобретения жилья украинцами в Польше растут цены на недвижимость. В Варшаве уже есть жилищные сообщества, где большинство жильцов – иностранцы.

# Международная политика # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
В Австрии призвали прекратить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков»
15 августа 2024 06:24

В Австрии призвали прекратить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков»

Литва выделит 130 млн евро для закупки вооружения
15 августа 2024 06:21

Литва выделит 130 млн евро для закупки вооружения

Newsweek: Киев боится ответа России на атаку ВСУ на Курскую область
14 августа 2024 14:36

Newsweek: Киев боится ответа России на атаку ВСУ на Курскую область