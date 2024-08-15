Поляки недовольны льготными кредитами для украинцев

Программа предусматривает, что ставка для покупателя первого жилья составит 2 %, а остальную сумму компенсирует государство. Льгота распространяется на всех легально проживающих в стране иностранцев. Но, по оценкам экспертов, из-за активного приобретения жилья украинцами в Польше растут цены на недвижимость. В Варшаве уже есть жилищные сообщества, где большинство жильцов – иностранцы.