Лукашенко поздравил президента и народ Туркменистана с Днём независимости
Дружественный Беларуси Туркменистан 27 сентября отмечает главный государственный праздник – День независимости. Поздравление президенту и народу этой страны с пожеланиями процветания и мира направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Туркменистан сегодня – это динамично развивающееся государство, достигшее за годы суверенитета значительных результатов во многих сферах. В рамках общей истории и пространства Беларусь всегда искренне радовалась вашим успехам. Уверен, что совместными усилиями удастся вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.
В честь 31-й годовщины обретения независимости во многих городах Туркменистана проводятся торжественные мероприятия и концерты. Традиционными стали салюты и фейерверки.