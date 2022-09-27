Прямой эфир

Лукашенко поздравил президента и народ Туркменистана с Днём независимости

27 сентября 2022 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дружественный Беларуси Туркменистан 27 сентября отмечает главный государственный праздник – День независимости. Поздравление президенту и народу этой страны с пожеланиями процветания и мира направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента и народ Туркменистана с Днём независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Туркменистан сегодня это динамично развивающееся государство, достигшее за годы суверенитета значительных результатов во многих сферах. В рамках общей истории и пространства Беларусь всегда искренне радовалась вашим успехам. Уверен, что совместными усилиями удастся вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Лукашенко поздравил президента и народ Туркменистана с Днём независимости-4

В честь 31-й годовщины обретения независимости во многих городах Туркменистана проводятся торжественные мероприятия и концерты. Традиционными стали салюты и фейерверки.

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Сердар Бердымухамедов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гнев, неуверенность и бессилие – самые популярные эмоции немцев осенью по результатам соцопроса
27 сентября 2022 06:40

Гнев, неуверенность и бессилие – самые популярные эмоции немцев осенью по результатам соцопроса

МИД Венгрии: европейская политика санкций потерпела крах
27 сентября 2022 06:30

МИД Венгрии: европейская политика санкций потерпела крах

Макей: угроза применения ядерного оружия реальна
26 сентября 2022 19:39

Макей: угроза применения ядерного оружия реальна