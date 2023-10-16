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Лукашенко поздравил нового президента Эквадора с победой на выборах

16 октября 2023 16:46
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Сегодня, 16 октября, стали известны результаты президентских выборов в Эквадоре. 52 % голосов получил Даниэль Нобоа. С победой его поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил нового президента Эквадора с победой на выборах-1

Глава нашего государства выразил надежду, что избрание Даниэля Нобоа придаст новый импульс взаимодействию между двумя странами и совместными усилиями удастся обеспечить более эффективную реализацию потенциала белорусско-эквадорского сотрудничества. Минск заинтересован в углублении политического диалога с Кито на основе понимания и взаимного уважения, более активном развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных отношений, говорится в поздравлении.

# Выборы # Александр Лукашенко # Фотофакт

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