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Медведев прокомментировал заявление Байдена о подавлении Путина

16 октября 2023 14:52
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Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что президент США Джо Байден не сумеет подавить руководство России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что о своем намерении он уже забыл, так как страдает деменцией. Ранее Байден заявлял о своем стремлении в том случае, если он пойдет на этот пост на второй срок, решить конфликт на Ближнем Востоке, а также «подавить» российское руководство и лично президента РФ Владимира Путина, сплотив Европу. В своем посте в социальной сети X Медведев отметил, что этого не случится, поскольку Байден уже забыл о своих словах.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин # Дмитрий Медведев

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