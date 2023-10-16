Медведев прокомментировал заявление Байдена о подавлении Путина

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что президент США Джо Байден не сумеет подавить руководство России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что о своем намерении он уже забыл, так как страдает деменцией. Ранее Байден заявлял о своем стремлении в том случае, если он пойдет на этот пост на второй срок, решить конфликт на Ближнем Востоке, а также «подавить» российское руководство и лично президента РФ Владимира Путина, сплотив Европу. В своем посте в социальной сети X Медведев отметил, что этого не случится, поскольку Байден уже забыл о своих словах.