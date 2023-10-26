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Лукашенко поздравил народ Австрии с национальным праздником

26 октября 2023 11:51
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Австрия отмечает национальный день. 26 октября 1955 года была подписана декларация о независимости и принят конституционный закон о постоянном нейтралитете, который полностью исключал возможность присоединения страны к любым военным блокам, а также запрещала создание иностранных военных баз на своей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Австрии с национальным праздником-1

С национальным праздником народ Австрии поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что многовековые культурные, исторические и торговые связи делают сотрудничество австрийцев и белорусов устойчивым, несмотря на активные попытки извне построить барьеры и стены. Глава государства от имени народа Беларуси пожелал всем жителям Австрии мирного неба и благополучия.

# Беларусь-Австрия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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