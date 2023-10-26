Лукашенко поздравил народ Австрии с национальным праздником

Австрия отмечает национальный день. 26 октября 1955 года была подписана декларация о независимости и принят конституционный закон о постоянном нейтралитете, который полностью исключал возможность присоединения страны к любым военным блокам, а также запрещала создание иностранных военных баз на своей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.