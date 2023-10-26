ЦАХАЛ при поддержке танков провёл ночной рейд в секторе Газа

Израильская армия при поддержке танков ночью провела рейд в Газе. Как заявили в командовании ЦАХАЛ, в ходе операции солдаты обнаружили и нанесли удары по многочисленным объектам ХАМАС, в частности ракетным установкам, а также подготовили поле боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего покинули анклав.

Сообщается, что вылазка была предпринята в рамках подготовки к наземной операции. О том, что она готовится, подтвердил в своем телеобращении и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, решение о том, когда войска войдут туда, будет принято специальным военным кабинетом правительства. При этом он призвал жителей Газы эвакуироваться на юг анклава.