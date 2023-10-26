Премьер Словакии Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна прекратит военную помощь Украине, но будет продолжать оказывать гуманитарную поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

Он обратился к ЕС, который в настоящий момент снабжает Киев оружием, с просьбой стать миротворческой силой. Фицо отметил, что Россия и США должны согласиться на прекращение боевых действий, так как Украина не играет здесь никакой роли. Он также не согласился с планами Зеленского, считая их нереалистичными.

Ранее Фицо уже не раз выступал против поддержки Украины. Он заявлял, что поставки оружия скорее приводят к гибели людей и усугубляют конфликт, чем помогают его разрешить. В связи с этим он обещал прекратить оказание военной помощи Киеву от имени Братиславы.