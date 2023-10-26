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Пляжный курорт Акапулько сильно пострадал от мощного урагана в Мексике

26 октября 2023 11:48
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Мощный ураган «Отис» обрушился на тихоокеанское побережье Мексики. Штормовой ветер вырывал с корнем пальмы, валил дорожные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пляжный курорт Акапулько сильно пострадал от мощного урагана в Мексике-1

Больше всего досталось всемирно известному пляжному курорту Акапулько. Там стихия оставила после себя частично разрушенные отели и без крыш и окон дома. Ураган вызвал наводнения, которые затопили улицы городов и сотни машин. По данным синоптиков, этот шторм стал самым мощным из когда-либо обрушивавшихся на тихоокеанское побережье Мексики. Сообщений о погибших не поступало, но власти подчеркнули, что во многих районах до сих пор нет связи и электричества, что не дает составить полную картину разрушений.

# Ураганы # Фотофакт

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