Пляжный курорт Акапулько сильно пострадал от мощного урагана в Мексике

Больше всего досталось всемирно известному пляжному курорту Акапулько. Там стихия оставила после себя частично разрушенные отели и без крыш и окон дома. Ураган вызвал наводнения, которые затопили улицы городов и сотни машин. По данным синоптиков, этот шторм стал самым мощным из когда-либо обрушивавшихся на тихоокеанское побережье Мексики. Сообщений о погибших не поступало, но власти подчеркнули, что во многих районах до сих пор нет связи и электричества, что не дает составить полную картину разрушений.