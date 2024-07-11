Лидеры НАТО призвали другие страны не оказывать помощь России

Лидеры НАТО призвали все государства мира не оказывать помощь России в свете конфликта в Украине. Об этом говорится в декларации по итогам саммита в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в НАТО условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой. При этом в заявлении подчеркнуто, что Альянс не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. В принятой декларации прописано и намерение выделить Украине 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году. Кроме этого, участники саммита подтвердили, что пригласят Киев в Альянс, когда «настанет подходящее время». Генсек блока заявил, что для ускорения поставок оружия Украине будут созданы логистические хабы в странах Восточной Европы.