Лукашенко о взаимодействии РБ и США: пришло время его изменить

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Дональда Трампа и граждан Соединенных Штатов с Днем Независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

В своем послании он отметил, что во время пребывания Трампа у власти отношения двух стран начали улучшаться, но потом сбились с курса.

«В период Вашего первого президентства Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии», – отметил глава государства.

Лукашенко высказал надежду на восстановление конструктивного диалога и на развитие взаимовыгодного сотрудничества.

«Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить», – говорится в поздравлении.

В завершение он пожелал американскому народу мира и процветания.