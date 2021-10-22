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Мощный ураган повалил фрагмент Кремлёвской стены в Москве

22 октября 2021 20:20
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По Европе ударил мощный ураган. Сильный ветер пронесся по разным странам оставляя после себя разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мощный ураган повалил фрагмент Кремлёвской стены в Москве-1

Например, в Москве пострадала самая главная достопримечательность – Красная площадь. Ураган разметал по ней строительные леса и свалил фрагмент Кремлевской стены. Обошлось без жертв, чего не скажешь о Польше.  

Там жертвами стихии стали четыре человека – подробности здесь.  

# Природные явления # Фотофакт

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