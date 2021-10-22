Мощный ураган повалил фрагмент Кремлёвской стены в Москве

По Европе ударил мощный ураган. Сильный ветер пронесся по разным странам оставляя после себя разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Москве пострадала самая главная достопримечательность – Красная площадь. Ураган разметал по ней строительные леса и свалил фрагмент Кремлевской стены. Обошлось без жертв, чего не скажешь о Польше.