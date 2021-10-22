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ЕС одобрил продолжение возведения баррикад на границе с Беларусью. Но деньги на это выделять отказался

22 октября 2021 20:43
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Европейский союз объявил о намерении ввести очередной пакет санкций, направленный против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данное решение прозвучало от лидеров ЕС на саммите 22 октября. Они также одобрили дальнейшее возведение баррикад на границе с нашей страной.  

ЕС одобрил продолжение возведения баррикад на границе с Беларусью. Но деньги на это выделять отказался-1

Правда, деньги на это ЕС отказался выделять. На этом фоне в Сейме Литвы предложили, чтобы забор на границе с Беларусью строили беженцы, от которых они и спасаются. То есть все, кто может держать в руках инструмент, будут мобилизованы на эту ударную стройку. И, насколько можно понять из этого предложения, работать люди будут абсолютно бесплатно. Каким образом планируется принуждать к, по сути, рабскому труду мигрантов, которые вряд ли будут в восторге от такого новаторства, пока не сообщается.  

# Санкции # Фотофакт

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