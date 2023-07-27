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Лукашенко направил соболезнование президенту ОАЭ в связи со смертью брата

27 июля 2023 11:11
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Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Объединенных Арабских Эмиратов в связи со смертью его брата Саида бен Заида аль-Нахайяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование президенту ОАЭ в связи со смертью брата-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси с большой болью восприняли печальное сообщение о преждевременном уходе из жизни вашего брата. Вклад шейха Саида бен Заида в становление и развитие современных Объединенных Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби навсегда останется в памяти как пример искренней преданности родной стране. Разделяю ваши печаль и боль от невосполнимой потери.

Лукашенко направил соболезнование президенту ОАЭ в связи со смертью брата-4

Глава государства передал Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну и его семье искренние соболезнования и слова поддержки.

# Некролог # Александр Лукашенко # Мухаммед бен Заид аль-Нахайян # Фотофакт

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