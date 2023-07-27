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Ким Чен Ын показал Шойгу секретные беспилотники Северной Кореи

27 июля 2023 10:35
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продемонстрировал министру обороны РФ Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники на выставке вооружений в Сеуле, пишет РИА Новости.

На фотографиях видно сходство этих беспилотников с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Есть предположение, что для их разработки Северная Корея могла воспользоваться информацией, поступившей от хакеров. Визит делегации России приурочен к 70-летию завершения Корейской войны и способствует развитию военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

# Оружие и боеприпасы

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