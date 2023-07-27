МИД РБ: на борту разбившегося в Алтае вертолёта Ми-8 находился белорус

В Алтае 27 июля разбился вертолет. По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси, на его борту находился один белорус, информирует БЕЛТА.

Всего в вертолете находились 15 человек, есть погибшие. Посольство Беларуси в России ведет активное расследование всех обстоятельств трагедии и выясняет состояние здоровья белорусского гражданина. Консульские службы также готовы оказать необходимую помощь.

В катастрофе вертолета МИ-8 на Алтае погибли шесть человек, еще семь пострадали. По предварительным данным, при заходе на посадку в поселке Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет задел линию электропередачи, что привело к его падению и возгоранию.