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На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Среди пассажиров был один белорус

27 июля 2023 11:00
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Новости России. Тревожные новости приходят из Алтая. Здесь потерпел крушение вертолет Ми-8. Шесть человек погибли. Еще семь среди пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Среди пассажиров был один белорус-1

Всего на борту находились по меньшей мере 15 человек. Как стало известно, среди пассажиров был и наш соотечественник. Сейчас посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства трагедии и состояние здоровья белорусского гражданина. Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие.

На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Среди пассажиров был один белорус-4

По предварительной информации, причиной аварии стали электрические провода. При заходе на посадку воздушное судно задело их, после чего упало и загорелось. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, им на помощь вылетел Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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