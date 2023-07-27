На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Среди пассажиров был один белорус

Новости России. Тревожные новости приходят из Алтая. Здесь потерпел крушение вертолет Ми-8. Шесть человек погибли. Еще семь среди пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту находились по меньшей мере 15 человек. Как стало известно, среди пассажиров был и наш соотечественник. Сейчас посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства трагедии и состояние здоровья белорусского гражданина. Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие.