Лукашенко: Байден не причастен к обмену заключенными между РФ и Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Джо Байден не причастен к обмену заключенными между Россией и Западом. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«…он [Президент США – прим. ред.] к этому не имел никакого отношения», – сказал лидер Баларуси.

Также он добавил, что этот обмен был организован специальными службами без участия дипломатов, а Беларусь оказала содействие. При этом Лукашенко отметил, что переговоры должны были быть закрытыми.

«Это делается тихо, это же жизни людей», – подчеркнул он.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что восемь россиян, задержанных в странах НАТО, в том числе Вадим Соколов и Владислав Клюшин, возвращены в Россию.

В обмен на это Российскую Федерацию покинули несколько граждан, признанных виновными в шпионаже, и россияне с двойным гражданством. В США вернулись Эван Гершкович, Пол Уилан, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза. указы о помиловании обменянных граждан были подписаны Президентом Владимиром Путиным.