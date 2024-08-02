Прямой эфир

Лукашенко: Байден не причастен к обмену заключенными между РФ и Западом

02 августа 2024 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Джо Байден не причастен к обмену заключенными между Россией и Западом. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«…он [Президент США – прим. ред.] к этому не имел никакого отношения», – сказал лидер Баларуси.

Также он добавил, что этот обмен был организован специальными службами без участия дипломатов, а Беларусь оказала содействие. При этом Лукашенко отметил, что переговоры должны были быть закрытыми.

«Это делается тихо, это же жизни людей», – подчеркнул он.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что восемь россиян, задержанных в странах НАТО, в том числе Вадим Соколов и Владислав Клюшин, возвращены в Россию. 

В обмен на это Российскую Федерацию покинули несколько граждан, признанных виновными в шпионаже, и россияне с двойным гражданством. В США вернулись Эван Гершкович, Пол Уилан, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза. указы о помиловании обменянных граждан были подписаны Президентом Владимиром Путиным.

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Евросоюз увеличивает финансирование оборонной промышленности
02 августа 2024 13:40

Евросоюз увеличивает финансирование оборонной промышленности

Песков: Путин лично позвонил и поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене
02 августа 2024 13:18

Песков: Путин лично позвонил и поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене

Песков: в Кремле не исключают, что Гершкович сможет взять интервью у Путина
02 августа 2024 13:08

Песков: в Кремле не исключают, что Гершкович сможет взять интервью у Путина