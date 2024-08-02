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Евросоюз увеличивает финансирование оборонной промышленности

02 августа 2024 13:40
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Евросоюз вновь провоцирует нарастание напряженности, там решили усилить военную мощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что твердо намерена увеличить совокупные расходы Европы на оборонный сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз увеличивает финансирование оборонной промышленности-1

За последнее десятилетие траты на войну выросли всего на 20 %, а по ее мнению, этого недостаточно, чтобы быть готовым отразить агрессию государств, якобы мечтающих покуситься на страны союза. Одна из главных задач на этом пути – укрепление оборонной промышленности.

За последние годы инвестиции в европейский военпром составили 1,5 миллиарда евро, но результаты еврочиновников не устраивают. Поэтому из совокупного бюджета ЕС решено выделять еще по 170 миллиардов евро ежегодно. Однако в европейской ассоциации оборонной промышленности заявили, что и этого будет мало. Поэтому сейчас Брюссель разрабатывает стратегию, чтобы к 2030-му увеличить расходы на оборону на 35 % по сравнению с нынешними «скромными» 20 %.

# Международная политика

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