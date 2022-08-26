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Лондонский музей вернёт Нигерии украденные артефакты

26 августа 2022 09:31
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Новости Нигерии. Лондонский музей вернет Нигерии украденные артефакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Больше века назад их похитили британские солдаты. Теперь 72 предмета искусства, в том числе 12 латунных пластин, известных как Бенинская бронза, вернутся на родину. За них на протяжении многих лет боролись африканские страны.

Лондонский музей вернёт Нигерии украденные артефакты-1

Осапова Эвен, мастер отлива фигур из бронзы:
Это наше наследие, мы не видели этих бронзовых скульптур, которые сделали наши предки. Это очень важно для нас.

Однако коллекция британского музея – это лишь небольшая часть артефактов. Огромное количество культурных ценностей находится в разных странах мира, поэтому вернуть все собрание будет сложно. Тем не менее коренные народы рассчитывают на справедливость. И, возможно, не зря.

Лондонский музей вернёт Нигерии украденные артефакты-4

Нигерия и Германия недавно подписали соглашение о возврате сотен бронзовых скульптур. После этого Франция также отдала властям более 20 экспонатов. Теперь того же ожидают от других стран.

# История # Осапова Эвен # Фотофакт

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