Лондонский музей вернёт Нигерии украденные артефакты

Больше века назад их похитили британские солдаты. Теперь 72 предмета искусства, в том числе 12 латунных пластин, известных как Бенинская бронза, вернутся на родину. За них на протяжении многих лет боролись африканские страны.

Осапова Эвен, мастер отлива фигур из бронзы:

Это наше наследие, мы не видели этих бронзовых скульптур, которые сделали наши предки. Это очень важно для нас.

Однако коллекция британского музея – это лишь небольшая часть артефактов. Огромное количество культурных ценностей находится в разных странах мира, поэтому вернуть все собрание будет сложно. Тем не менее коренные народы рассчитывают на справедливость. И, возможно, не зря.