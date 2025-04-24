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Переговоры по Украине в Лондоне откладываются

24 апреля 2025 07:33
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Мирные переговоры в Лондоне отложены, поскольку Киев отверг план США по признанию российского суверенитета над Крымским полуостровом. При этом ни министр иностранных дел Великобритании, ни госсекретарь США не присутствовали на встрече, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры по Украине в Лондоне откладываются-2

Переговоры предполагали, что Соединенные Штаты признают вхождение крымского региона в состав России в обмен на мир, но предложение было отвергнуто Зеленским. Союзники Украины надеялись получить гарантии безопасности и проекты по восстановлению в обмен на любые территориальные уступки. Трамп, в свою очередь, предупреждает, что США откажутся от посредничества, если Киев и Москва воспрепятствуют достижению соглашения.

# Международная политика

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