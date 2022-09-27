Лиз Трасс обвиняют в тратах государственных денег на личные нужды

Премьер Британии Лиз Трасс, едва начав работу на новом посту, оказалась в центре скандала. Генпрокурор королевства обвинил ее в том, что она, еще будучи министром иностранных дел, тратила государственные деньги на личные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности внешнеполитическое ведомство заплатило около 4,5 тысячи фунтов за два ее визита к парикмахеру. Кроме того, генпрокурор заявила, что у нее вызывают вопросы запредельные расходы Трасс на оздоровительные и косметические процедуры, элитные вина и предметы интерьера. На это МИД страны пока никак не отреагировал, молчание хранит и сама премьер-министр.