30 кораблей и более 3 000 военнослужащих – В Балтийском море проходят морские учения НАТО

В них принимают участие около 30 кораблей и более 3 000 западных военнослужащих из всех стран Альянса. Одним из сценариев во время этих маневров является блокада условным противником торгового судна, в результате которого корабли НАТО подвергаются вражескому нападению. Кроме того, планируется отработать совместные действия, когда на одну из стран совершено нападение. В этом случае солдаты отрабатывают десантные операции и наносят удары с моря на сушу.