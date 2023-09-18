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30 кораблей и более 3 000 военнослужащих – В Балтийском море проходят морские учения НАТО

18 сентября 2023 20:14
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В Балтийском море проходят крупные морские учения НАТО под названием «Северное побережье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 кораблей и более 3 000 военнослужащих – В Балтийском море проходят морские учения НАТО-1

В них принимают участие около 30 кораблей и более 3 000 западных военнослужащих из всех стран Альянса. Одним из сценариев во время этих маневров является блокада условным противником торгового судна, в результате которого корабли НАТО подвергаются вражескому нападению. Кроме того, планируется отработать совместные действия, когда на одну из стран совершено нападение. В этом случае солдаты отрабатывают десантные операции и наносят удары с моря на сушу.

# НАТО # Фотофакт

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