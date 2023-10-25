В Кении набирает популярность брейк-данс среди местных жителей

Новости Кении. Танцующая нация. В Кении набирает популярность брейк-данс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитием этого направления занимается местный житель Джордж Каминджу. Он познакомился с брейком 10 лет назад. Как отмечает сам танцор, именно это хобби стало его путевкой в жизнь. Правда, дохода это не приносит.

Джордж Каминджу, танцовщик:

Существует большая необходимость и при этом неспособность поддерживать брейк-данс и другие виды искусства. Я думаю, что это большой провал. Правительство должно прийти и поддержать местную сцену. Но, к сожалению, у нас нет федерации танцевального спорта, а это то, что требуется в Кении.