В Кении набирает популярность брейк-данс среди местных жителей
Новости Кении. Танцующая нация. В Кении набирает популярность брейк-данс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитием этого направления занимается местный житель Джордж Каминджу. Он познакомился с брейком 10 лет назад. Как отмечает сам танцор, именно это хобби стало его путевкой в жизнь. Правда, дохода это не приносит.
Джордж Каминджу, танцовщик:
Существует большая необходимость и при этом неспособность поддерживать брейк-данс и другие виды искусства. Я думаю, что это большой провал. Правительство должно прийти и поддержать местную сцену. Но, к сожалению, у нас нет федерации танцевального спорта, а это то, что требуется в Кении.
Занимаются танцами ребята на общественных началах. Они проводят мастер-классы для подростков, пытаясь привить им любовь к брейк-дансу. Джордж отмечает, что уровень некоторых местных спортсменов мог бы позволить им представлять страну на крупных соревнованиях. Но у танцовщиков попросту нет денег на вступительные взносы, перелеты и гостиницы.