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Литва выделит 130 млн евро для закупки вооружения

15 августа 2024 06:21
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Правительство Литвы одобрило выделение в этом году дополнительных 130 миллионов евро для закупки систем вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва выделит 130 млн евро для закупки вооружения-1

Отмечается, что это поможет ускорить приобретение беспилотников и средств борьбы с ними, а также модернизировать существующие мобильные зенитно-ракетные комплексы и закупить новые. Таким образом, Вильнюс превысит показатель в 3 % от ВВП на военные расходы, установленный для стан-участниц НАТО.

# Международная политика # Новости Литвы

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