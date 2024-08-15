Литва выделит 130 млн евро для закупки вооружения

Правительство Литвы одобрило выделение в этом году дополнительных 130 миллионов евро для закупки систем вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что это поможет ускорить приобретение беспилотников и средств борьбы с ними, а также модернизировать существующие мобильные зенитно-ракетные комплексы и закупить новые. Таким образом, Вильнюс превысит показатель в 3 % от ВВП на военные расходы, установленный для стан-участниц НАТО.