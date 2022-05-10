Литва увеличила оборонный бюджет на 300 миллионов долларов

Новости Литвы. Литва срочно увеличивает военный бюджет почти на 300 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если Сейм утвердит это решение, то расходы на оборону составят 3 % ВВП страны.

Эту идею активно продвигал президент Литвы. 10 мая он заявил, что это жизненно важно для обеспечения безопасности. По его мнению, надо вооружаться, чтобы ни у кого не возникало сомнения в могуществе НАТО. На фоне сложнейшего экономического кризиса эксперты считают такое решение как минимум неразумным.